Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Anne Şehir Merkezlerinde, Anneler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Minik ellerin hazırladığı hediyeleri annelerine vermesi duygu dolu anlar yaşattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önderliğinde ilçelerde açılan Anne Şehir Merkezlerinin tümünde Anneler Günü’nü kutlandı. Etkinlikte sağlıklı yaşam yürüyüşü ve çeşitli spor aktivitesi ardından anne çocuk pikniği yapıldı. Anneler çocuklarıyla dans ederek mutlu bir gün geçirdi. Çocuklar annelerine minik elleriyle hazırladığı hediyeleri verirken duygu dolu anlar yaşadı. Gün sonunda merkeze üye olan annelere öğretmenleri tarafından hazırlanan sertifikaları takdim edildi.