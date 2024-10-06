Balıkesir’in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 3’ü çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ahşap tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gönderilen KB-111 Sahil Güvenlik botu, Midilli Adası’na gitmekte olan ahşap tekneyi durdurdu. Tekne içerisindeki 3’ü çocuk 11 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, işlemleri sonrası göçmenleri Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk etti.