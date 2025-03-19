Kaymakam Odabaş, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilenerek, onlarla sohbet etti ve hal hatırlarını sordu. Günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi: "Aziz Türk milleti, tarih boyunca şehitlerine, gazilerine ve onların kıymetli ailelerine her zaman sahip çıkmış, onları en yüce makamlara layık görmüştür. Her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu vatanın evlatları olarak, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onları yad etmek, bizlerin en kutsal görevidir. Bu kahraman milletin, şehitlerine, gazilerine ve ailelerine sonsuza dek sahip çıkacağına olan inancımız tamdır. Vatanımızın birliği ve bölünmez bütünlüğü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, vatanımızı ve milletimizi daima koruyacak ve yücelteceğiz. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, onların emanetine layık nesiller olarak koruyacağız. Gazilerimizin cesaretiyle aydınlanan bu yolda, onların izinden yürüyerek, vatanımızı daha da güçlü bir geleceğe taşıyacağız.

Bu mübarek Ramazan ayında, şehitlerimizin ruhlarına dualarımızı gönderirken, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin kıymetli ailelerine sağlık ve afiyet diliyoruz." Dedi.

Kaymakam Odabaş’ın konuşmasının ardından, İlçe Müftülüğü tarafından şehitlerimiz için dualar edildi. Duaların ardından, misafirlere iftar yemeği ikram edildi ve program sona erdi.