Feci kaza, dün saat 20.00 sularında Yenişehir-İnegöl kara yolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Recep Ö. (29) idaresindeki 31 ARG 58 plakalı tır, iddiaya göre karşı yöne girerek Remzi Manaoğlu’nun (18) kullandığı 16 BTV 736 plakalı motosikletle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Remzi Manaoğlu ile Muhammed Yusuf Ezel (19) hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan K. isimli kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ve jandarma kontrolünde tır sürücüsü Recep Ö.’nün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yolda zikzak çizdiği anlar kamerada

2.53 promil alkollü olduğu saptanan sürücü Recep Ö.’nün, kazanın öncesinde trafikte yalpalayarak ilerlediği anlar çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde tırın şeridinde kalamadığı, savrularak zaman zaman karşı şeride taştığı ve tehlikeli şekilde zikzaklar çizdiği anbean görüldü.