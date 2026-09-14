Petrol piyasasında devam eden yükseliş, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Geçtiğimiz cuma günü varil fiyatı 110 dolara yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan Brent petrol, bugün 107,5 dolar civarında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki bu artış, benzin ve motorine peş peşe zam olarak yansıyor.

AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM

12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruşluk zam yapılmasının ardından, yalnızca iki gün sonra bu kez motorin için yüksek oranlı yeni bir artış gündeme geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ 6,62 TL ARTACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.

MOTORİN 100 LİRAYA KOŞUYOR

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının en yüksek olduğu illerden Hakkari’de benzinin litresi 82,88 TL’den satılıyor. Hakkari'de şu an 91,88 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının ise beklenen zamla birlikte 98,55 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.