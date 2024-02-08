Balıkesir’in Edremit Ticaret Odası, 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) kurum ve katılımcılarıyla yerini aldı.

Bölgeyi tanıtmak ve değerlerini anlatmak üzere çalışmalar sürüyor. Edremit Ticaret Odası’nın EMITT standına özellikle turizm profesyonelleri büyük ilgi gösteriyor. Bölgede faaliyet gösteren turizm acenteleri, seyahat şirketleri, oteller ve turizm işletmeleri fuar boyunca katılımcıların yakın ilgi gösterdiği stantta çalışmalarını sürdürüyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin “Edremit, Havran ve Edremit Körfezinin turizm değerlerini tanıtmak ve bölgeye turizm profesyonellerinin ilgisini çekmek için buradayız. Bölgemizin turizmden aldığı payı yükseltmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz tüm paydaşlarımız ile birlikte. EMITT’te bölgemizi yakışır bir stant ile temsil ediyoruz. 6 otelimiz ve 2 turizm acentemiz organizasyonumuza katılıyor. Fuarda Kazdağları’na, Edremit, Havran ve Edremit Körfezine büyük ilgi var. Tüm meraklıları TÜYAP’ta yer alan standımıza davet ediyoruz” dedi. Edremit Ticaret Odası TÜYAP 7. Salon 7341 nolu stantta tanıtım faaliyetlerine yoğun ilgi altında devam ediyor.