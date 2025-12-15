Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından "Edremit’in Kültürel ve Doğal Mirasının Turistik Ürün Potansiyeli" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Edremit’in zengin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizm ürünü haline getirilmesi amacıyla düzenlenen programa, Edremit Belediye Başkan Vekili Nevin Sayman ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Yıldırım da katılım sağladı.

Etkinlikte, alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turist Rehberliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu ve TÜRSAB Çanakkale Balıkesir Bölge Başkanı ve Edremit Ticaret Odası Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergün, bölgenin turistik potansiyelini anlattı.

Konuşmacılar, Edremit’in sahip olduğu Antandros Antik Kenti, Kaz Dağları’nın doğal zenginlikleri ve yerel kültürü birleştirerek nasıl daha cazip bir turizm destinasyonu haline gelebileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

Program, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü