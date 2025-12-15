Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Zonguldak ve Mersin’de düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 5 madalya kazandı.

Zonguldak’ta 12-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvası’nda mücadele eden Büyükşehir’in altyapı sporcusu İkra Aydön, 40 kilogram kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mersin Maratonu’nda 4 madalya

Öte yandan, 7. Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı sporcuları da önemli dereceler elde etti. Yarışlarda, 65-69 yaş kategorisi 10 kilometre etabında koşan Ali Turan ile 2 kilometre halk koşusunda mücadele eden Esila Duru Şenol birinci olarak altın madalyaya uzandı. Maraton kategorisinde 35-39 yaş grubunda yarışan Necati Aktaş ile 2 kilometre koşusunda Betül Sena Tercan ise organizasyonu ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, farklı branşlarda elde edilen başarıların gurur verici olduğu belirtilerek, sporcuların performanslarının artarak devam ettiği kaydedildi.