Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Zonguldak ve Mersin’de düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 5 madalya kazandı.

Zonguldak’ta 12-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Madencilik Kupası Judo Turnuvası’nda mücadele eden Büyükşehir’in altyapı sporcusu İkra Aydön, 40 kilogram kadınlar kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mersin Maratonu’nda 4 madalya

Öte yandan, 7. Uluslararası Mersin Maratonu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm takımı sporcuları da önemli dereceler elde etti. Yarışlarda, 65-69 yaş kategorisi 10 kilometre etabında koşan Ali Turan ile 2 kilometre halk koşusunda mücadele eden Esila Duru Şenol birinci olarak altın madalyaya uzandı. Maraton kategorisinde 35-39 yaş grubunda yarışan Necati Aktaş ile 2 kilometre koşusunda Betül Sena Tercan ise organizasyonu ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, farklı branşlarda elde edilen başarıların gurur verici olduğu belirtilerek, sporcuların performanslarının artarak devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA