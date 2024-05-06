1966 Edremitspor Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nun son maçında Gönen Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek bir yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükseldi.

Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nun son haftasında lider 1966 Edremitspor ile ikinci sıradaki Gönen Belediyespor, Edremit Şehit Hamdibey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın şampiyonluğu elde edeceği maça taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Şehit Hamdibey Stadı uzun yıllar aradan sonra ilk kez tam kapasite dolarken, yoğun ilgi nedeniyle karşı tarafta ki tribünlerde taraftarlara açıldı. Taraftarlarının yoğun desteği ile maça başlayan ev sahibi yeşil sarılı ekip Ömer Karadağ ve Mehmet Gezer’in attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ve maçı 2-0 kazanan 1966 Edremitspor şampiyon olarak bir yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lige yükselme hakkı elde etti.

Karşılaşmayı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, belediye meclis üyeleri ve binlerce taraftar takip etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte yeşil sarılı ekip saha içerisinde sevinç yumağı oluşturdu. Futbolcular ve taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutlarken Kaymakam Odabaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ta sporcuların sevincine ortak oldu.

Düzenlenen törenle şampiyonluk kupası Kaymakam Odabaş, Başkan Ertaş ve Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Sekreteri Ertunç İşbay tarafından verildi.

Kaymakam Odabaş ve Başkan Ertaş oyuncu, teknik heyet ve taraftarların şampiyonluğunu kutladı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, maç sonrası yaptığı değerlendirmede “Edremitspor’umuz bugün tüm Edremit’i mutlu etti. İşimiz, gücümüz Edremit, kazanan Edremit olacak demiştik. Ve kazanmaya başladık. Bundan sonrada bu kazanımlar devam edecek. Edremit’imize bu kupayı armağan ediyorum. Tüm taraftarlarımıza, yönetim kurulumuza, futbolcularımıza sezon boyunca vermiş oldukları emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarımız devam edecek” dedi.

1966 Edremitspor 2024-2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek.