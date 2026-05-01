Edremit, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve kutlama programına ev sahipliği yaptı. Sabah saat 10.00 itibarıyla Edremit Vergi Dairesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, kortej oluşturarak yürüyüşe geçti. Ellerinde taşıdıkları renkli pankartlar ve dillerindeki dayanışma sloganlarıyla Azerbaycan Caddesi boyunca ilerleyen kalabalığa, yol kenarındaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. İlçede birlik ve beraberlik rüzgarlarının estiği yürüyüş, herhangi bir aksama yaşanmadan kutlamaların adresi olan Şehit Hamdibey Meydanı'nda sona erdi.

Meydanda toplanan kalabalığın yerlerini almasının ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlama kürsüsünde söz alan sendika temsilcileri ve konuşmacılar işçi hakları, güvenli çalışma şartları ve sosyal adalet mesajları verdi.

Programın son bölümünde ise sahne alan yerel sanatçılar ve müzik grupları, seslendirdikleri marşlar ve türkülerle kutlamalara renk kattı. Emekçiler, çalınan müzikler eşliğinde halaylar çekerek bayramın tadını çıkardı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikler, konser programının ardından olaysız bir şekilde sona erdi. Kutlama etkinliklerine Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ta katıldı.