Diyarbakır’da cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında Narin’in dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar ''Nitelikli kasten öldürme suçuna yardım'' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın gerekçesi açıklandı.

“BEYANINA İTİBAR EDİLMEDİ”

Sabah’ta yer alan habere göre Nevzat Bahtiyar'ın yargılamanın önceki ve sonraki aşamalarında kısmen çelişkili savunmalar yaptığı belirtildi. Gerekçeli kararda, dosyada mevcut PTS kayıtları, daraltılmış baza ilişkin bilirkişi raporları ile bunu destekleyen jandarma tarafından düzenlenen HTS analiz raporu, Ulusal Kriminal Büro raporları, Mehmet Sait Tek'e ait çiftlik kamera görüntülerine ilişkin tutanak içeriği ve dosya içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın olay yerinde olmadığı şeklindeki beyan ve savunmalarına mahkemece itibar edilmediği ifade edildi.

“ÖLDÜRME EYLEMİNE YARDIM EDEN”

Bu haliyle Narin’in öldürülmesine ilişkin eyleme, sanık Salim'in yanında bulunarak suçun işlenmesinden önce ve eylem sırasında suç işleme kararını kuvvetlendirme, fiilin işlenmesi sonrasında yardımda bulunmak suretiyle öldürme eylemine yardım eden sıfatı ile katıldığı kanaatine varılarak, sanık hakkında maktule yönelik eylemi nedeniyle Yargıtay ilamı doğrultusunda nitelikli kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan mahkumiyet hükmü kurulduğu, verilen cezanın yerinde olduğu belirtildi.

DEĞİŞMEYEN TEK SAVUNMASI NE?

Gerekçeli kararda Nevzat Bahtiyar'ın bozma kararı öncesi ve sonrasında değişmeyen tek savunmasının, maktul Narin'i kendisinin öldürmediği, sanık Salim'in öldürdüğü ve cansız bedeni kendisine verdiği şeklinde olduğu ifade edildi.

“CİNAYET ÖNCESİ BİR ARADALAR”

Gerekçeli kararda, HTS kayıtlarına göre Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran’ın cinayet öncesi bir arada olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan kararda Bahtiyar'ın savunmasında, olay günü saat 15.08 sıralarında su meselesi nedeniyle Salim Güran'ı aradığını, ardından Salim Güran'ın kendisini Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenerek çağırdığını, birlikte Arif Güran'ın evine girdiklerini, evde Salim Güran dışında kimseyi görmediğini ve Salim Güran'ın kendisine Narin'in cansız bedenini gösterdiğini söylediği kaydedildi.

DAVADA EN SON NE OLDU?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’a 4 buçuk yıl hapis cezası verilmiş, karar sonra Yargıtay tarafından bozulmuştu.

“İFTİRA ATIYORLAR”

Nevzat Bahtiyar, kendini şu sözlerle savunmuştu:

Onların anlattıkları hepsi yalan. İftira atıyorlar. O kelimeyi Salim Güran söyledi. Parça parça et, yok et. Salim Güran söyledi götür parça parça et, suya at dedi. Kaybolsun diye. Salim bunları söyledi. Salim arkadaşımdı, samimiydik. O saatte su için aramıştım. O da bana güvenerek söyledi. Salim Güran beni yukarı çağırdı. Salim Güran yalan konuşuyor. Salim Güran tepenin üstünde beni çağırdı. Birlikte gittik. Önümde gitti, arkasında gittim. Nereye gideceğimizi bilmiyordum. Cinayetle hiçbir alakam yok. Benden önce yapılan bir cinayet. Kafana sıkarım dedi. Mecbur kaldım, bu bir tehditti.

''NİYE KEŞİF YAPILMIYOR?”

Narin Güran’ın babası Arif Güran ise “Niye keşif yapılmıyor? Niye PSA araştırılmıyor? Burada 8 yaşında bir sabinin hakkı konuşuluyor. Adam 7 kere ifade değiştiriyor, yine de bir keşif kararı çıkmıyor. En ufak bir olayda keşif yapılması kararı çıkıyor. Türkiye gündemine oturmuş bu olayda neden keşif çıkmıyor. Çok mu zordur bir keşif yapmak?” diyerek tepki göstermişti.