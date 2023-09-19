19 Eylül Gaziler Günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Edremit Cumhuriyet Meydanında saat 10:30’da başlayan kutlama programı çerçevesinde Edremit Kaymakamlığı, 19. Motorlu piyade Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediye Başkanlığı adına çelenk sunma töreninin akabinde saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gazi Ali Çakır yaptı. Konuşmanın akabinde öğrenciler tarafından şiirler okundu. Anadolu kapılarını açan, üç kıta yedi iklimde hâkimiyet kurduran, Çanakkale’de ve İstiklal Savaşı’nda tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlayan ruhun kadim gazi anlayışı olduğunu belirten ve 19 Eylül Gaziler Gününün öneminden bahseden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilere sahip çıktığını ve her daim onların yanlarında olduğunu ifade etti.

Törene; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Hasan Selman Aslan, ilçedeki gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü programı çerçevesinde ilçede ikamet eden gazilere, Edremit Askeri Gazino Müdürlüğünde ikramlar sunuldu. Törene katılan gaziler ile yakından ilgilenerek sohbet eden Kaymakam Ahmet Odabaş, programa katılan gazilere teşekkür ederek, gaziler gününü kutladı.