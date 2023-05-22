Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Dereli Mahallesi’nde bulunan Çanlı Baba türbesinin bakımsızlığı ve yolunun bozuk olması tepkilere neden olmaya devam ediyor.

“Gerçek adı Emir Ali Sultan’

Dereli Mahallesi’ne giderken 100 metre ilerledikten sonra yaklaşık 1 km’lik mesafede bulunan türbenin çok bakımsız ve yolunun ise bozuk olduğu ifade edilerek bir an önce bakımının yapılması istendi.

Çanlı Baba’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun orta döneminde yaşadığı ve gerçek adının ise ‘Emir Ali Sultan’ olduğu ve zamanında bölgede bulunan halka yaptığı iyilikleri ile tanındığının ifade edildiği öğrenildi.

Çanlı Baba adı verilen Ali Sultan’ın iyilikleri nedeniyle kendisinin vefatından sonra unutulmaması için yöre halkı tarafından bu türbenin inşa edildiği belirtiliyor. Bu nedenle türbeye sahip çıkılarak yol ve bakımının yapılarak ecdadımız emanetine sahip çıkmamız gerektiği kaydedildi.

Programa alınmıştı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’te tarihi yapıların ve türbelerin onarılarak hizmete açılması için bu güne kadar yoğun çalışma yürüttü. Ancak nedense ‘Çanlı Baba’ türbesinin bu güne kadar unutulduğuna dikkat çekildi.

İlçenin birçok noktasında tarihi camiler, kabirler, çeşmeler ve daha birçok yapı da ilçede gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıya sahip çıkarak, on yıllardır yapılmayanları yapma çalışmalarını sürdürüyor. İlçede Turhanbey Cami, Çıkrıkçı Davut Dede kabri ve Çanlı Baba kabirlerinin restore edilerek ziyarete açılacağı günleri bekliyor.

Çanlı Baba:

Anlatılanlara göre, “Çanlı Ali Baba Sultan’ın bir eşeği varmış. Baba ihtiyacı olanların listesini yapar eşeğine yüklediği heybesinin içine koyarmış. Eşek çarşıya gider dükkanların önünde dururmuş. Esnaf eşeğin heybesindeki listeye bakar ve malı heybeye koyar, heybedeki paradan sattığı malın fiyatı kadar alırmış. Eşek tüm ihtiyaçları aldıktan sonra tekkeye dönermiş. Baba Sultan eşeğin getirdiği malları heybeden indirir ve tekkeye koyarmış. Bu söylence dahi Çanlı Baba tekkesi ile esnaf arasındaki ilişkiyi bize anlatmak esnafın ustalık törenleri ise Çanlı Baba tekkesinde yapılmaktadır.

Çanlı Baba tekkesinin ise kayıtlara göre 1825-1827 yıllarında 1100 zeytin ağacı vardır. Bu zeytinliklerden 876 kg. yağ elde etmişlerdir. Bu yağ satılarak hazineye irat kaydedilmiştir. Çanlı Baba tekkesinin zeytinlikleri de satılmıştır, ama kimlere satıldı ise maalesef bilinmiyor. Tekke kapatıldıktan sonra binaları metruklaşmış ve zamanla yıkılmıştır. Bugün sadece Çanlı Ali Baba’nın türbesi ayaktadır. Halk buradan ayağını kesmemiş ve burada her yıl Ahi geleneği olan kuşak kuşanma törenleri yapmışlardır. Son törenler 1950’li yıllarda yapılmıştır.”