Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından tüm mahallelerde yapılan detaylı temizlik çalışması Hekimzade ve Darsofa Mahallelerinde devam ediyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çok sayıda personel, araç ve teçhizat ile beraber yıkama ve süpürme aracı sağladığı temizlik çalışmaları Hekimzade Mahallesi’nden başladı. Eski Bayramyeri olarak bilinen noktadan çalışmaya başlanarak önce sokaklar personel tarafından temizlendi. Ardından süpürme ve yıkama araçlarıyla sokak ve caddeler tertemiz oldu. Darsofa Mahallesi’ne çıkan ekipler Edremit kabristanlığına doğru temizlik çalışmalarını sürdürdü. Belediye yetkilileri bu çalışmalarda süreklilik arz edeceğini ve her mahallede tespit edilen cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışmasının ekiplerce yapılacağını ifade etti.