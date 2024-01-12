Balıkesir’in Edremit ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” ilçe okullarında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile yaygınlaştırılıyor.

Dilimizin Zenginlikleri Projesi dahilinde Edremit Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen ödül töreninde, il ve ilçe çapında derece alan öğrenciler ödüllendirilirken, öğrenciler tarafından Türkçenin zenginliklerini anlatan sözlükler, afişler ve resimler sergilendi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın katıldığı ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene; İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şube müdürleri, kurum amirleri, öğrenciler katıldı.