Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın, Aksa Doğalgaz yetkilileriyle çalışmaların hız kazanması için yaptığı görüşmeler sonucu ana hat döşeme çalışmaları başladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Sarıkız Mahallesi’nde ana hat döşeme çalışmalarının bugün itibariyle başladığının müjdesini verelim. Doğalgazı Edremit’in her mahallesine ulaştırma hedefimizde 2025 yılı önemli bir yıl olacak” dedi.

Remzi Molvalıoğlu Caddesi’nde başlayan ve Edremit’in her mahallesine doğalgazın en kısa sürede ulaşması için yapılan 2025 yılı çalışma programıyla doğalgaz hattında ciddi mesafe alınıyor.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Sarıkız Mahallesi’nde ana hat döşeme çalışmalarının bugün itibariyle başladığının müjdesini verelim. Doğalgazı Edremit’in her mahallesine ulaştırma hedefimizde 2025 yılı önemli bir yıl olacak. Çevre dostu, daha verimli, ekonomik ve modern bir enerji kaynağı artık kentimizde güvenli bir şekilde kullanılabilir hale gelecek. Hemşehrilerimizi temiz ve güvenilir enerjiye kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Aksa Doğalgaz ile yapılan görüşmeler sonucunda 2025 yılı çalışma programında Güre Mahallesi de yer alıyor. Doğalgaz hattı döşemesi esnasında bozulan yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bozuk cadde ve sokakların hızla düzeltileceği, en kısa sürede tamamlanacağı da öğrenildi.