Vodafone, müşterilerinin kendilerini yansıtan, anlam taşıyan telefon numaralarını seçme özgürlüğünü genişletiyor. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan "Özel Numara" yolculuğu, şimdi yeni 547 alan kodu ile daha fazla kişiye ulaşacak.

Vodafone, teknolojiyi insanların hayatına değer katacak şekilde sunmaya devam ediyor. Sadece bir hat seçimi değil, müşterilerin kendilerini ifade etme biçimi haline gelen "Özel Numara" hizmetinde, doğum tarihini, tuttuğu takımın yılını ya da memleketinin plaka kodunu numarasına taşımak isteyen kullanıcılar, artık çok daha geniş bir havuzdan seçim yapabiliyor. Yeni eklenen 547 alan kodu sayesinde, daha önce bulunamayan ya da tükenen numaralar yeniden erişilebilir hale geldi. Yeni alan kodu 547 ile her numara bir hikâye anlatıyor ve o hikâyenin baş kahramanı müşterinin kendisi oluyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Bugün telekomünikasyon dahil pek çok sektörde kişiselleştirme şirketlerin ana stratejisi haline geldi. Bu durum bizim sektörümüze de bir örnek olarak ‘müşteriye tamamen kendisini yansıtan, kendisine özel bir numara seçme ve rezerve etme özgürlüğü sunmak’ olarak yansıyor. Vodafone olarak, bir yandan limitli numara seçenekleriyle müşterilerimize özel numara temin ederken, bir yandan da bu konuda ihtiyaca yönelik inovatif deneyimler geliştirme hedefiyle çalışıyoruz. ‘Özel Numara’ hizmetimizle, müşterilerine kendilerine özel ve anlamlı telefon numaralarını seçme ve ücretsiz olarak rezerve etme imkânı sunuyoruz. Yeni alan kodumuzun eklenmesiyle de müşterilere sunduğumuz seçenekleri artırıyor ve ‘Hep istediğiniz o numara, şimdi Vodafone’da!’ diyoruz. Yaptığımız her yenilikte müşterilerimize yalnızca bağlantı değil, bağ kurma deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bizim için her numara, bir iletişim aracından çok daha fazlası; insanların anılarını, tutkularını ve kimliklerini taşıyan bir sembol. Vodafone olarak, yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına daha doğru karşılık vermeye devam edeceğiz."

Her 10 müşteriden 6’sı özel numara tercih ediyor

Vodafone, "Özel Numara" hizmetine eklediği 547 yeni alan kodu ile müşterilerine daha geniş bir numara havuzu sunuyor. Müşteriler, 18 milyon farklı numara seçeneği arasından kendilerine en uygun kombinasyonu bulabiliyor. Seçilen numaralar, 1 ay boyunca ücretsiz olarak rezerve edilebiliyor ve işlem tamamen online ortamda, yalnızca birkaç dakika içinde tamamlanıyor. Platform kurulduğundan bu yana 15 milyonu aşkın ziyaret alan sistem, kullanıcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede Vodafone’un en çok tercih edilen dijital hizmetlerinden biri haline geldi. Kullanıcılar, ortalama 2 dakikadan kısa sürede kendi numaralarını seçip rezerve ediyor. Bugün Vodafone’da yeni hat alan her 10 müşteriden 6’sı kendisini en iyi yansıtan özel numarayı tercih ediyor. Seçimler arasında 1907, 1903 ve 1905 gibi rakamlar öne çıkarken, memleket plaka kodlarını numaralarına taşıyan kullanıcılar arasında Trabzon, Diyarbakır ve Ankara ilk sıralarda yer alıyor.

En özel numara kombinasyonları ücretli olarak sunuluyor

Vodafone’un "Özel Numara" hizmeti, kullanıcıların kendilerini ifade etme biçimine dönüşürken, birçok numara ücretsiz olarak alınabiliyor. Bu sayede herkes, kendi hikâyesini yansıtan bir numaraya kolayca sahip olabiliyor. Kimi müşteriler doğum tarihini, kimileri tuttuğu takımın yılını, kimileri ise memleketinin plaka kodunu numarasına taşımayı tercih ediyor.

Bu kişisel anlamı güçlendiren "en özel" kombinasyonlar ise sınırlı sayıda sunuluyor. Kullanıcılar, seçim sürecinde istedikleri numaranın ücret bilgisini kolayca görüntüleyebiliyor; böylece ister ücretsiz ister özel kombinasyonlardan biriyle kendileri için anlam taşıyan bir numaraya sahip olma özgürlüğünü yaşayabiliyor.