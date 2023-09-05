Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Akçay, Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü (EKMOK) üyesi motosiklet tutkunu bir gencin kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifine tanık oldu.

Motosiklet kulübü üyesi 50’ye yakın motosiklet tutkunu Akçay Barbaros meydanında motosikletleriyle mola verdikleri sırada motosiklet tutkunu Burak Atmaca, kız arkadaşı Hülya Öztürk’ün önünde hiç beklemediği anda diz çökerek evlik teklif etti. Bir anda şaşkınlık yaşayan Hülya Öztürk’ün sarılması ve yüzük takması motosiklet tutkunları tarafından heyecanla izlendi. Bu anlar arkadaşları tarafından saniye saniye kameraya çekildi.

EKMOK Başkanı Nuri Kesim, ”Biz motosiklet kulübü olarak bir aileyiz. İyi günde kötü günde de bir aradayız. Çok büyük sürpriz oldu“ Ardından motosiklet kulübü üyeleri tek tek genç çifti tebrik ettiler.