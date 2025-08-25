Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet ve güreş takımının sporcuları katıldıkları ulusal organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 22-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmalarda önemli başarılara imza attı. Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Hasan Kılıç Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’nda yarışan Büyükşehir bisiklet takımından Murathan Küçükkara U11 erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak birinciliği elde etti ve Türkiye Şampiyonu formasını bir yıl taşıma hakkı kazandı. Aynı kategoride yarışan Burak Akın ise Türkiye üçüncüsü oldu. MTB CUP C2 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışında ise Elite erkekler kategorisinde mücadele eden Furkan Akçam, üçüncülük elde ederek kürsüye çıkmayı başardı.

Aynı tarihlerde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında Balıkesir’de yapılan 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Yusuf Erdoğan, Büyükorta kategorisinde üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.