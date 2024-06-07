Özel Ümit Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erşan Bilgili, botoksun kullanıldığı alanlar hakkında bilgi verdi.

Botoksun, botulinum toksininin belli noktalara enjeksiyonu ile çeşitli sorunlara çözüm sunan bir yöntem olduğunu aktaran Dr. Bilgili, estetik uygulamalarının yanı sıra yöntemin pek çok sağlık sorunun giderilmesinde de kullanıldığını aktardı. Botoksun genellikle kırışıklıklar için kullanıldığının bilindiğini ifade eden Dr. Mehmet Erşan Bilgili, “Belli bir yaşın üstünde kişilerde kırışıklıkları önlemesi ve mevcut kırışıklıkları azaltması için botoks yöntemini kullanırız. Botoks, 4 ile 6 ay arasında düzenli olarak yapılmalı ve mutlaka orijinal ürünlerin kullanılarak, klinik ve hastanelerde yapılmalıdır” dedi.

“Terleme ve diş sıkmaya karşı botoks”

Botoksun bir diğer kullanım alanının terlemenin düzenlenmesi olduğu bilgisini veren Dr. Bilgili, “Terleme botoksu el, ayak ve özellikle koltuk altı terlemelerinde yüz güldüren sonuçlar verir. Masseter Botoks uygulaması ile; Masseter kaslarının fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan diş sıkmalarını da 6-8 ayda bir yapılan botoks uygulaması ile ortadan kaldırabilmekteyiz” diye konuştu.