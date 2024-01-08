Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen anma törenine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler, genç güreşçiler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu yaptığı konuşmada, “Yaşar Hocamız, Türk güreşinde sembol olmuş ve bir çok güreşçi ağabeyimizin yetişmesine vesile olmuş büyük bir efsane ve şampiyondur. Bir sporcunun kazandığı madalyalar onu şampiyon ama karakteri onu efsane yapar. O gerçekten bir efsanedir. Yattığı yer nur olsun, mekanı cennet olsun. Biz geldiğimiz günden beri ne şampiyon ağabeylerimizi, ne de aramızdan ayrılanları, ne de aramızdakileri asla unutmadık unutmayacağız. Biz büyük bir aileyiz ve bu tür önemli günlerde bir araya gelmeliyiz. Aynı zamanda geçen hafta Hamit Kaplan hocamızın 47. seneyi devriyesi vardı. Tekrardan onun da mekanı cennet olsun. Şimdiye kadar aramızdan ayrılan bütün şampiyon ağabeylerimizin ve güreş ailemizin değerlerini bir kere daha saygıyla minnetle rahmetle anıyoruz. Hepsinin mekanı cenneti olsun” ifadelerini kullandı.

Yaşar Doğu’nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, “Şampiyonlarımızı minnetle anıyoruz. Kendilerinin ruhu şad olsun. Umarım gelecek nesillere örnek olmaya devam ederler. Sizlerle burada beraber anmaktan dolayı gurur duyuyorum. Herkese saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yaşar Doğu’nun talebelerinden, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Türk Güreş Vakfı Başkanı Ahmet Ayık ise “Yaşar Doğu tabi ki Türkiye’ye mal olmuş kendisini kabul ettirmiş bir büyüğümüz, ağabeyimiz, hocamız. Ne mutlu bana ki onunla beraber çalışmış onun talebesi olmuş şampiyon insanlardan biriyim. Daha doğrusu şampiyon insanlardan biriyim. Şampiyon sporcularda çok büyük emeği olan, Türk güreşine büyük emek veren rahmetli hocamızı saygıyla, minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde, konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.