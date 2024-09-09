Ege Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarım Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Serkan Torun, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte önemli bir mesaj yayımladı. Mesajında, eğitim sisteminin Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlardan biri olduğuna vurgu yapan Torun, eğitimde kalitenin artırılmasının ülkemizin ilerlemesi için kritik olduğunu belirtti.AYDIN (İGFA) - Serkan Torun, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Eğitim, bireyleri sadece bilgiyle donatmakla kalmaz, aynı zamanda topluma faydalı bireyler yetiştirmenin en önemli yoludur.

Bugün okula başlayan her bir çocuğumuz, gelecekte ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak potansiyele sahip. Bu sebeple çocuklarımızın alacakları eğitim, sadece onların geleceğini değil, toplumumuzun da refahını belirleyecek."

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN EĞİTİME KATKISI

Torun, özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler gibi tarım ve sağlık sektörleriyle bağlantılı alanlarda eğitimin önemine dikkat çekerek, bu sektörlerin ekonomik açıdan stratejik olduğunu ve gençlerin bu alanlarda da bilgi edinmelerinin, hem bölgesel kalkınmaya hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağını belirtti.

“Tıbbi ve aromatik bitkiler, geleceğin sağlık ve tarım sektörlerinde büyük bir role sahip olacak. Bu alandaki farkındalığın artırılması, genç nesillerin eğitimiyle mümkün” diye konuştu.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Torun, mesajında ayrıca eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine de değindi. “Her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkı vardır. Kırsal kesimlerde yaşayan çocuklarımızın da kentlerdeki yaşıtlarıyla aynı fırsatlara sahip olması için hep birlikte çalışmalıyız. Bu yönde yapılacak her yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır” dedi.

VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Mesajının sonunda Torun, velilere ve öğretmenlere de teşekkür etti. "Çocuklarımızın eğitiminde en büyük rol velilerimize ve öğretmenlerimize düşmektedir. Onların fedakarlıkları ve çabaları, yarının başarılı nesillerini yetiştirecektir. Yeni eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Serkan Torun’un bu anlamlı mesajı, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından takdirle karşılandı. Ege Tıbbi Aromatik Bitkiler Tarım Sağlık Turizmi Derneği, bölgedeki eğitim ve tarımsal kalkınma alanlarındaki çalışmalarıyla biliniyor.