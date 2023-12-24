Öncelikle konuyla ilgili bazı sorulara değinelim, en karmaşık cevaplara sahip olan ‘’basit’’ sorular… Karanlığın hızı nedir? Büyük patlamadan önce ne oldu? Evren genişliyorsa, neye dönüşüyor?

Kısa cevap şu: Bu soru mantıklı değil, evren var olan her şeydir bu yüzden hiçbir şeye genişlemez. Evrendeki tüm galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyor ve uzayın her bölgesi genleşiyor. Ancak genişledikleri bir merkez veya genişleyecek bir dış kenar mevcut değil. Bu sebeple evreni sonsuz olarak kabul ediyoruz zaten.

Tabi biz öyle düşünüyoruz diye bu evrenin sonsuz olduğu anlamına gelmez, adı üstünde basit bir cevaptı o… Deyim yerindeyse geçiştirmek amaçlı da diyebiliriz. İşte bu nokta bizi uzun cevaba getiriyor, inanın diğerine göre bu cevabı duymayı tercih edeceksiniz. Bir şeyin kenarları olmamasına rağmen nasıl sonu olmaz, yani nasıl sonsuz olabilir? Bir balon düşünelim, evrenin dokusu balonun dış kısmını temsil etsin. Balon şiştikçe yüzeyi gerilecek, bu yüzeydeki her nokta birbirinden uzaklaşacak. Balon yüzeyine koyacağımız bir canlı (örneğin karınca) sonsuza kadar yürüyebilir ancak kenarını asla göremez. Örnekten anlaşılacağı üzere kenar yok ancak balonla temsil ettiğimiz evrenimizin sınırlı bir hacmi var!

Evrenin Şekli

Balon sadece bir örnekti tabii. Bilim insanları aslen evrenin sonlu mu, sonsuz mu olduğundan veya ne şekle sahip olduğundan henüz emin değiller. Üç ihtimali değerlendiriyorlar: küresel, düz veya hiperbolik. Evrendeki ilk ışıklardan elde edilen kanıtlar bizleri ikinci seçeneğe yakınlaştırıyor ve evren acaba düz mü sorusunu sormamıza sebep oluyor.

Ancak evren düz veya balon gibi bir şekle sahip olmasa bile, kenarları olmadan nasıl sonu olabileceğini düşünmek pek de zor değil. Düz bir kağıt parçası düşünelim, iki karşılıklı kenarı birleştirip bir silindir oluşturabiliriz. Küçük ve iki boyutlu bir roket, bu kenarlar arasında yolculuk yapacak olursa belli bir süre sonra başladığı konuma geri dönecektir. Sonsuz bir döngü yani, bizim için ‘’sonsuz’’ en azından.

Buradan anladığımız, evrenin şekli ne olursa olsun herhangi bir yere doğru genişlemiyor. Evrenin dışında bir şey yoktur çünkü evrenin bir kenarı yoktur. Belki de gelecekteki teknolojiler bu konuda farklı fikirleri ortaya çıkaracak, kim bilir…