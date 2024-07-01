Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak doğal afetlere ve orman yangınlarına müdahale edebilecek yetkinliğe sahip oldular.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan depremde, Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı koordinasyonunda bölgeye intikal eden öğrenciler, arama kurtarma ve afet yönetimi konusunda kapsamlı eğitimler aldılar. Deprem bölgesinde aktif rol alan öğrenciler, ilk etapta Sağlık Bakanlığı eğitmenleri eşliğinde ilk yardım eğitimi alarak ilk yardım sertifikalarını almaya hak kazandılar. Öğrenciler sertifikalarını, üniversitenin Mahmutbey Yerleşkesinde düzenlenen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden ve İBB AFAD Koordinatörü Rezzak Elazat’ın elinden aldılar.

Enkaza girişten, ilk müdahaleye kadar hayati bilgileri öğrendiler

Yeşilköy AFAD Eğitim Merkezi ve İstanbul İtfaiyesi Resneli Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimlere katılan öğrenciler; enkaza giriş, ağır makinelerin enkazdaki kullanımı, afetzedeye ilk müdahale ve afetzedenin enkazdan tahliyesi gibi konularda eğitimler alarak hafif arama kurtarma eğitimlerini tamamladılar. Bu eğitimler sayesinde 15 kişilik bir ekip, muhtemel bir afet durumunda bölgeye destek ekibi olarak giderek AFAD koordinasyonunda çalışmalara katılabilecek yetkinliğe sahip hale geldi.

Orman yangınlarına da müdahale edebilecekler

Sadece doğal afetlere değil, orman yangınlarına da özverili bir şekilde hazırlanan ekip, Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Temmuz ayının ilk haftasında alacakları ek bir eğitimle farklı illerde çıkabilecek yangınlara karşı da hazırlıklarını sürdürüyor. Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, aldıkları eğitimlerle topluma ve çevreye duyarlı bireyler olarak örnek bir davranış sergileyerek, her türlü afette etkin bir şekilde görev alabileceklerini kanıtladılar.