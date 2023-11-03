Egzotik tadı, canlı renkleri ve büyüleyici görünümü ile bu meyve şimdi Mustafakemalpaşa'nın bereketli topraklarında gelişiyor. Dünya mutfağının gizemli güzelliği ve lezzeti olarak bilinen Ejder Meyvesi, zengin ve verimli toprakları ile bu bölgede hasat ediliyor.

Muhteşem bir dış görünüme ve eşsiz bir tada sahip olan Ejder Meyvesi, yüzlerce sağlık yararını bünyesinde barındırır. Şu anda Mustafakemalpaşa'nın bereketli topraklarından Türkiye'nin çeşitli köşelerine gönderiliyor, ülke çapında evlere ve mutfaklara giriyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bereketli topraklarının Ejder Meyvesi'nin beslenmesindeki rolüne dikkat çekerek, "Mustafakemalpaşa, egzotik meyveler dünyasının kapılarını açıyor. 1500 metrekare alanda bu meyveyi yetiştiren Salih Sakarya, Mustafakemalpaşa'da tarıma yeni bir soluk getirdi" dedi.

Yapımcı Salih Sakarya, bu ilklere imza atan girişimden duyduğu heyecanı şu sözlerle dile getirdi: "Mustafakemalpaşa'da bir ilk yaşanıyor. Çevremizde Ejder Meyvesi üreticilerine hiç rastlamadık. Ejder Meyvelerini 25-30 yıl boyunca başarılı bir şekilde üretmeyi öngörüyoruz."

Ayrıca Ejder Meyvesi'nin çok rağbet gördüğünü, zengin kalsiyum, potasyum ve C vitamini içeriği nedeniyle gram başına 80 ila 100 Türk Lirası arasında değişen fiyatlar getirdiğine dikkat çekti.

Bereketli topraklarıyla ünlü Mustafakemalpaşa, şimdi egzotik Ejder Meyvesi yetiştiriciliğiyle gururla övünüyor. Başkan Kanar, Salih Bey'e özverisinden ve bu nadide bitkiyi bölgelerine kazandırmasından dolayı teşekkür ederek, "Tarım şehri Mustafakemalpaşa'da gün geçmiyor ki yeni bir bitki yetişmesin. Salih Bey'e emekleri ve bu müstesna bitkiyi coğrafyamıza kattığı için teşekkür ediyoruz" dedi.