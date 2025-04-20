19 Nisan 2025 itibariyle ehliyeti geçici olarak geri alınıp henüz teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu belirten Yerlikaya, bu kişilerin ehliyetlerine ciddi trafik ihlalleri nedeniyle el konulduğunu söyledi. Açıklamaya göre, yüz binlerce sürücünün ehliyeti alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları, alkol ölçüm testini reddetmeleri, hız ve kırmızı ışık ihlalleri, drift yapmaları, çakar tertibatı bulundurmaları veya ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan kazalara karışmaları gibi nedenlerle geri alındı.

Bakan Yerlikaya, bu ihlallerin sadece birer kural çiğnemekten ibaret olmadığını, aynı zamanda trafik güvenliğini hiçe sayan, can ve mal kaybına neden olabilecek ağır sorumsuzluklar olduğunu ifade etti. "Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak." diyen Yerlikaya, alınan her tedbirin yolları daha güvenli hale getirmek ve insan hayatını korumak adına uygulandığını belirtti.

Açıklamasında denetimlerin ve önlemlerin bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek için yapıldığını dile getiren Yerlikaya, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşlarının devam edeceğini ve bu konuda asla geri adım atmayacaklarını net bir şekilde ifade etti.