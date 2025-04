Tayar, beslenmenin ve gıdaya ulaşmanın dünya genelinde dengesiz olduğuna dikkati çekerek, bir tarafta aç insanlar bir tarafta ise obeziteyle mücadele eden hastalar bulunduğunu kaydetti. Üretilen her üç birim gıdanın bir biriminin tarladan sofraya ulaşana ve tüketimine kadar kaybedildiğini çöpe gittiğini vurgulayan Tayar, şöyle konuştu:

"Gıda israfında farklı bir bakışla pirinç tüketimini ve Çin'i ele alalım. 2 milyar insan her gün tabağında bir çay kaşığı pirinç bıraksa, 20 pirinç tanesi yaklaşık 1 grama denk geliyor. 2 milyar kişinin bıraktığı hesap edilse günde yaklaşık 2 bin ton pirinç sofrada kalıyor, çöpe gidiyor. Yılda ise 730 bin ton pirinç israf ediliyor demektir. Bir kamyonun 10 ton pirinç aldığını varsayarsak, 73 bin kamyon yapıyor. Bir kamyon 10 metre kabul edilse, 730 kilometre kamyon zinciri pirinci sofrada kalan bir çay kaşığıyla israf ediyoruz."

"Her yıl 500 okul ve 73 hastane israf ediliyor"

Aynı hesapla Türkiye'de ise yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda kamyon zinciri pirincin israf edildiğine dikkati çeken Tayar, "Elbet her gün pirinç tüketilmiyor. Ancak genellikle de tabaklarda lokantalarda. otellerde bir çay kaşığından fazlası israf ediliyor. Benzer şekilde birçok gıdayı israf ediyoruz. Ekmeği çöpe atıyoruz. Ekmeği çöpe atmasak ekonomiye kazandırsak, her yıl 500 okul ve 73 hastane yapabiliriz. Gıda israfı yapmayalım, gıdamıza sahip çıkalım koruyalım."

