Sürücü adayları ve mevcut sürücüler için sağlık şartlarına ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklikler yakından izleniyor. Özellikle ilk kez ehliyet alacak vatandaşlar, güncel kurallar ve şartlar hakkında araştırmalar yapıyor. Sosyal medyada ortaya atılan yeni bir iddia ise vatandaşların dikkatini çekti.

IQ'SU DÜŞÜKLER ALAMAYACAK

İddiaya göre, ehliyet sınavlarında artık IQ testi de uygulanacak. Zeka geriliği (IQ seviyesi 79 ve altı), demans gibi bunama rahatsızlıkları ile duygu, düşünce ve davranışları etkileyen kalıcı hastalıklara sahip kişilerin sürücü belgesi alamayacağı öne sürüldü. Ancak bu iddiayla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.