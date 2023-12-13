1 Ocak 2016 tarihinde yapılan son düzenleme ile beraber sürücü belgelerinin yenilenmesi dönemi başladı. Karar doğrultusunda yenileme sürecini henüz başlatmamış olanlar için kritik uyarı geldi. Belirtilen tarihe kadar ehliyetin yenilemeyenlerin maddi ceza ile karşılaşmaması için son uyarı yapıldı.

Gecikenlere Yüklü Ceza Geliyor!

Geçtiğimiz yıl sonunda verilen son uyarı kararı yapılan düzenleme ile beraber süresi uzatıldı. Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiren bu gelişmenin ardından artık 2024 yılına sayılı günler kaldı. 2 yıllık uzatma süresi sonunda doluyor. Eski kimliğini yenilemekte gecikenler yasal yaptırımlara maruz kalıyor.

Ehliyet Yenileme İşlemleri için Son Gün!

Ehliyet yenileme işlemleri için paylaşılan son tarih 31 Aralık oldu. 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini değiştirmeyenlerin önce ehliyetine el konulacak ardından maddi yaptırım uygulanacak. Kimliklerin geçerlilik süresini yitirmemesi için 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.