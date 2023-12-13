Son günlerce sayısız gence bağırsak kanseri teşhisi konuluyor. Yapılan araştırmalara göre 1980-1995 yılları arasında doğan Y kuşağında rektal tümör görülme oranı daha yaşlılardan dört kat daha fazla. Kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan hastaların onda üçü 55 yaşının altında. Sebebine bakılırsa bu bulgu hiç de şaşırtıcı değil. Bağırsak kanserinin Y kuşağını etkilemesinin sebebi sağlıksız beslenmeleri ve hareketsizlik. Araştırmacılar, bu jenerasyon arasında sindirime bağlı hastalıkların yaygın olduğu konusunda uyarıyor. Asıl tehlikeli olan ise bu hastalıkların orta yaşlardan sonra görüldüğü düşünerek gençlerin gerekli testleri yaptırmaması. Dr. Rebecca Siegel, bu sonuçların doktorlar ve gençler için bir uyarı niteliğinde olduğunu söylüyor. Bununla birlikte gençler arasında yayılan trendlerin çeşitli sağlık problemlerini tetiklediği konusunda uyaran Siegel, sağlıklı beslenme ve aktif bir yaşam tarzı konusunda bireylerin bilinçlendirilmeleri gerektiğini savunuyor.

BAĞIRSAK KANSERİNİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Bağırsak kanserinin asıl sebebi bilinmemekle birlikte riski arttıran bazı faktörler söz konusu. Bunlardan bazıları; Yaş: 10 vakadan dokuzu 60 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Beslenme: Kırmızı et ve işlenmiş et bakımından zengin, lif bakımından düşük bir diyet riski arttırır. Kilo: Fazla kilolu veya obez kişiler arasında bağırsak kanseri daha yaygın. Egzersiz: Hareketsizlik bağırsak kanserini tetikliyor. Alkol ve sigara: Fazla alkol tüketimi ve sigara bağımlılığı bağırsak kanserine yol açıyor. Aile: 50 yaşının altında yakın bir akrabanızda bağırsak kanseri varsa siz de risk taşıyorsunuz. Bağırsak kanseri başlıca semptomları: Dışkıda kan, Tuvalete gitme sıklığınızda değişiklik, İshal, Karın ağrısı.. KOLON

KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Kolon kanserinin belirtileri kolonun anatomik yapısına göre farklılık gösterir. Çıkan kolon yani sağ kolon ve inen kolon sol kolon ve kolonun sol kısmı şeklinde genellikle farklı belirtilerle kendisini gösterir. Çıkan kolon geniş bir yapıya sahip olduğu için tümör orada tıkanıklığa genellikle neden olmamaktadır. Bu yerleşen kitle orada kanamaya neden olabilir, gaitada gizli kanla kendisini gösterebilir ya da görünür bir kanla kendini gösterebilir. Bu kanamanın uzun vadeli olduğu takdirde de anemi yani kansızlık olarak tanımladığımız halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma, çarpıntı, ellerde ayaklarda üşüme gibi belirtiler mevcutsa, özellikle de 50 yaşın üzerindeki kişilerde mutlaka kolon tümörü ekarte edilmelidir. Sol kolona geldiğimizde, sol kolon sağ kolona göre daha dar bir anatomik yapıya sahiptir ve burada da daha çok tümör tıkanıklığa neden olarak kişilerin şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Özelliklede daha aşağı inen kolon kalın bağırsağın sol kısmında tümör yerleştiği takdirde sanki bu tümör beyin tarafından dışkılama hissi oluşturmaktadır ve sürekli büyük abdeste çıkma isteği içerisinde olup fakat çıkamadığını söyleyen kişilerde inen kolon ya da inen kolonun sol kısmındaki tümörler akla gelmektedir.

BAĞIRSAK KANSERİNDE EN BELİRGİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rektum dediğimiz yine bu kalın bağırsağın sol kısmındaki anatomik yapıda da kanamalarla yada gözle görülür kanamalarla tümör kendisini gösterebilir. Rektum tümörlerinin üçte biri hastalarda hemoroid dediğimiz halk arasında basur olarak tanımlanan hastalıklar nedeni ile sürekli tedavi görüldüğünü görmekteyiz. Bu yüzden büyük abdestte kanama şikayetiyle başvuran hastaların mutlaka tümör açısından değerlendirilmesi gerekir. Kolon kanserinin diğer belirtilerinde ise dışkıda şekil değişikliği olması, tümöre bağlı olarak keçi pisliği şeklinde dışkılama ya da ince dışkılama, ishal, kabızlık gibi dışkılamanın sürekli özellik değiştirmiş olması, kitleye bağlı karın ağrısı olması gibi belirtilerde eklenebilir.