Bursa'nın merkezi Nilüfer ilçesinde, gece saat 01.00 civarında Görükle Mahallesi Cevizli Caddesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil bir seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü Mustafa Yeşilbaş ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammet Mehdi İnan ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Mehmet Çağatay Ulusoy'un kullandığı 16 JJN 76 plakalı otomobilin, Mustafa Yeşilbaş'ın idaresindeki 16 AOK 316 plakalı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu, ciddi yaralar aldı.

Olay yerine hemen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından yaralıları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.