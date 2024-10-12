Olayın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genç kızın yoğun bakımda hayat mücadelesi vermesi, ailesinin ve yakınlarının hastane önündeki bekleyişini daha da zorlaştırdı. Acılı baba Yetkin Sarıkaya, "Biz çocuğumuzun derdiyle mi uğraşacağız, bunlarla mı mücadele edeceğiz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Olay, Nilüfer ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Efe Ş. (18), babasına ait lüks bir pick-up ile kırmızı ışığa takılmamak için hızlandı ve karşıya geçmekte olan Zeynep'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Zeynep, olay yerinde yardım beklerken, çevredekilerin durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Efe, olay sonrası karakola giderek teslim oldu ancak savcılık kararıyla serbest bırakılınca, hastanede bekleyen aile büyük bir üzüntü yaşadı. Baba Yetkin Sarıkaya, kızının üniversite sınavlarına hazırlandığını ve arkadaşlarıyla katıldığı bir etkinlik sonrası eve dönerken bu talihsiz kazanın gerçekleştiğini belirtti. "Kızım iki gündür hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sürücünün serbest bırakılması bizi daha da yaraladı," diye ekledi.

Ailenin ve yakınlarının hastane bahçesindeki üzüntülü görüntüleri, bu olayın yarattığı derin acıyı gözler önüne serdi.