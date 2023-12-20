Sömestr tatili gerekirse hafta sonu tatilleri için planlar yapabileceğiniz harika bir yer olan Elmadağ Kayak Merkezi, Ankara’nın 17 kilometre güneydoğusunda yer alır. Kar kalınlığının 60 cm. ye kadar ulaştığı , kış mevsiminde sürekli kar yağışı alan ve karasal iklimin hissedildiği bir yerdir. Başkente kış turizmi noktalarından biri ola yerde Hacettepe Üniversiteleri ve Ankara ODTÜ, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait üyeler tarafından kullanılmak ile birlikte sporculara açık vaziyettedir. Kompleks içerisinde, Hava Kuvvetlerine ait bir adet teleferik tesisi ile kafeterya ve kar üstü aracı bulunmaktadır.

Kayak merkezi denizden yükseklik seviyesi, 1850 metre civarındadır.Yakın zamanda yapay kar makinesi kurulmuştur.Ülkenin kış turizmine büyük bir katkı sağlayan Elmadağ Kayak Merkezi, en fazla ziyaretçi çeken kış turizmi bölgeleri arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz kış döneminde yaklaşık 4.000 kişiyi ağırlayan kayak merkezinde deneyimli hocaların yanı sıra, kayak malzemeleri temin edebileceğiniz bölümler de hizmet veriyor.Türkiye’de bulunan diğer kayak merkezlerine oranla daha az imkanlara ve geri kalmış diyebiliriz. Çünkü kayak alanlarında yer yer taşların olması ve teleferiğin yeterince rahat olmaması, ziyaretçilerin en çok şikayet ettiği konuların başında geliyor. Eğer kayak merkezine gerekli özen gösterilmezse birkaç yıl içinde bu alanda yalnızca piknik yapmaya gelen ziyaretçilerin olacağını söyleyebiliriz. Her şeye rağmen yine de başkentimiz için önemli bir turistik alan olmaktadır.

Elmadağ Kayak Merkezi Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Başkentimiz Ankara sınırları içerisinde bulunan Kayak merkezi, Elmadağ’ın kuzey yamaç kesiminde yer almaktadır.Merkeze 18 kilometre uzaklıkta bulunan Elmadağ Kayak Merkezine Ankara üzerinden gelecek olan ziyaretçiler için Çankaya bölgesinde TRT – Panora Alışveriş Merkezi önünden geçen çevre yoluna girdikten sonra Mamak istikametine doğru ilerlemeleri gerekmektedir. Bir müddet ilerledikten sonra vadi üstünde bulunan köprüyü geçip yaklaşık 500 metre sonra tabla da görerek sağa dönüp bu istikamette ilerlemeye devam edebilirsiniz.Eğer toplu taşıma araçlarını tercih edecekseniz merkez üzerinden kalkan otobüs ve servisler ile rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Elmadağ Kayak Merkezi Fiyatları (2019)

Elmadağ Kayak Merkezi Standart Ücreti: 85 TL

65 Yaş üstü bireyler için ücret: 75 TL

Öğrenciler için giriş ücreti: 65 TL

Yemeksiz standart fiyat: 65 TL

Üsttede gördüğünüz gibi giriş ücretleri ve fiyatlar bu şekildedir. Kayak merkezi genellikle yaz günlerinde kar yağışı olmadığı için tüm karlar erir ve faaliyete bir süreliğine kapanır. Aynı zamanda içeri girdikten sonra eksik malzemelerinizi satın alabilirsiniz. Eksik malzemeler fiyat listesi’de şu şekildedir;

Sınırsız kızak kiralamak: 10 TL

Sucuk Ekmek: 15 TL (Buraya gelen her müşterinin hatıra tadında bir şeyler tatmak istiyorsanız önerisidir.)

Otopark giriş ücreti: 10 TL

Elmadağ Kayak Merkezi Pistleri Nasıl ?

Elmadağ Kaya Merkezini tercih etmemin en önemli neden ise pist üzerinde hiç ağaç bulunmamasıdır.Sizlerde benim gibi kayakta acemi iseniz bu kayak merkezini tercih edebilirsiniz. 1500 ile 1850 metre yükseklikleri arasında kayak pistleri bulunmaktadır.Ek bir bilgi olarak kullanılmakta olan pistlerin bir tanesi askeri pist olarak faaliyet göstermekte, diğeri ise ziyaretçilerin kullanabileceği tipte bir pisttir. Pistlerin bulunduğu alanlar çayırlarla kaplı olup ağaç yoktur. Pistlerin kolay,orta ve zor olmak üzere 3 adet seviyesi bulunmaktadır. Bu pistler için 300 ve 650 metre uzunluğa sahip iki adet teleferiği kullanarak pistlere rahatça çıkabilirsiniz.

Elmadağ Kayak Merkezi Konaklama

Kayak merkezinde azda olsa konaklama tesisi bulunmaktadır.Bunlardan bir tanesi Turizm Bakanlığı’na ait olan 33 yatak kapasiteli Turban Otel ve özel şahıslara ait iki adette restoranlardır. Diğerleri ise Beyaz Saray Otel ve Grand Doğan Hotel. Ayrıca Ankara ODTÜ, Hacettepe Üniversiteleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait olan kayak evi de sizler için bir ek tercih olabilir.Sizlere tavsiye ettiğimiz otellerde de kalmak istemezseniz Ankara’nın merkezinde konaklayabilirsiniz.