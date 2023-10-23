2. dalga pazartesi giriş yapacak

Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren Afrika toz bulutlarının 2. dalgası ise pazartesi gününden itibaren Marmara bölgesindeki illerimiz Kocaeli, İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya'da etkisini gösterecek. Toz bulutlarının bu şehirlerimizde gökyüzünde etkisini göstermesi bekleniyor.

7 gün hakkında önemli açıklama

Hava Forum tarafından ise Marmara bölgesindeki önümüzdeki 7 gün hakkında şu açıklama yapıldı:

"İstanbullular, Afrika tozlarının 2. dalgası pazartesi sabahı tam üzerimizden geçecek. 6-7 gün daha kayda değer bir yağış beklenmiyor. Hafta ortasından itibaren tekrar Afrika atağı ile 28 derecelere çıkacağız. Bu duruma canımız çok sıkılıyor, üzgünüz. Gelişmeleri takipteyiz..."

Meteorolojiden açıklama geldi

Meteorolojiden yapılan paylaşımda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”

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