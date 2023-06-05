Bahabey Çamlığı eko-turizm alanına dönüşüyor. Çorum Belediyesi’nin DOKAP hibe desteğiyle yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşıldı.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi, şehre yeni vizyon kazandıracak projelere imza atmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen, Bahabey Çamlığı Eko-Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim AşgınDOKAP’la imzaladıkları protokol ile Bahabey Çamlığı’nda yapılacak çalışmalara yüzde 70 oranında hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Turizm konusunda da şehri cazibe merkezi haline getirecek önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ve yapacakları çalışmayla Bahabey Çamlığı’nı eko-turizm alanı haline getireceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “İlimizde önem arz eden değerlere yönelik farkındalığın ve çevresel kentsel kalitenin artırılması, turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Şehrin nefes alan bölgelerinden olan ve adeta oksijen kaynağı durumundaki Bahabey Çamlığı’nda hayat geçirecekleri eko-turizm projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Başkan Aşgın 117 bin m2 alanı kapsayan çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağını duyurdu. Başkan Aşgın“Projemize DOKAP tarafından yaklaşık 1,5 Milyon TL hibe verildi. Projeyi kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunacağız. Çorum’umuza, insanların aileleriyle vakit geçirebileceği nezih bir dinlenme ve eğlence mekânı kazandırmış olacağız.” dedi.

Başkan Aşgın, Bahabey Çamlığı Eko Turizm Altyapısının geliştirilmesi projesi ile trekking, dağ bisikleti, botanik ve çiftlik turizmi, oryantiring gibi faaliyetleri proje alanında hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.