Bursa’da bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek olan vatandaşların da başvuru ücretleri ödeyecek. 1 Mart’tan itibaren sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapan tüm adaylar bu uygulamadan yararlanabilecek.

Bursa’da ana kucağından üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde önemli yatırımlarla Bursa’da eğitimin çıtasını yükselten Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde YKS’ye girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerini karşılayacağını açıklamıştı. Sınav öncesi ihtiyaç sahibi ailelere nefes aldıracak uygulamayı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de özel vatandaşları düşünerek yeni bir uygulamayı devreye aldı. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi aracılığıyla EKPSS hazırlık kursları düzenleyerek özel bireylerin sınava hazırlanmasına destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu sene EKPSS’ye girecek olan vatandaşların da başvuru ücretlerini karşılayacak. Bu sene sınava girecek olan özel bireyler 1 Mart’tan itibaren sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapabilecek. Bursa’dan sınava girecek tüm adaylar bu uygulamadan yararlanabilecek.

“Gayret sizden destek bizden”

‘Eğitime destek bizim işimiz’ diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ana kucağından üniversiteye kadar eğitimin her kademesine destek vererek eğitimin çıtasını yükseltilmeye devam ettiklerini söyledi. Bursa’daki devlet okulları, özel okullar ve açık liselerde okumakta olan ya da mezun olan tüm öğrencilerin gerekli şartları karşılamaları durumunda, ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade edeceklerini geçtiğimiz günlerde açıkladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdi ise çok özel bir projeyi daha sizlerle hayata geçiriyoruz. Şehrimizde 2024- EKPSS’ye girecek özel bireylerimizin, onaylanmış sınav başvuru formlarını ekleyerek sınavdestek.bursa.bel.tr adresi üzerinden 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında online başvuru yapmaları halinde ödedikleri sınav ücretlerini hesaplarına iade ediyoruz. Bursa’nın güçlü yarınlarını hep birlikte inşa ediyoruz. Gayret sizden destek bizden” dedi.

Kaynak: BÜLTEN