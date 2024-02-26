Renault, 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yeni modelin, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Renault, “91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı”nda Renault 5 E-Tech yüzde 100 Elektrikli modelinin dünya lansmanını gerçekleştirirken, E-Tech ürün gamını da 3 Mart 2024 tarihine kadar sergileyerek fuarda kullanıcılarla bir araya gelecek. Yeni modelin, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, “Renault, bu yıl Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda yeni nesil bir otomotiv şirketine dönüşümünü gözler önüne seriyor. Fuarda dünya lansmanı gerçekleştirilen ve ikonik öğeleriyle dikkat çeken Renault 5 E-Tech yüzde 100 Elektrikli benzersiz bir model. İlk kez 1972 yılında satışa sunulan ve kullanıcıların kalplerinde yer edinen bu özel model, şimdi en ileri teknolojilere ve elektrikli güç-aktarma sistemine sahip bir tasarım harikası olarak tekrar kullanıcıların kalbini fethetmeye geliyor. Renault’daki elektrik devriminin yepyeni yüzü olan Renault 5 E-Tech yüzde 100 Elektrikli’yi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı planlanıyoruz. MAİS olarak, Renault’daki elektrikli çağını OYAK vizyonu ile birleştirerek yeni modellerimizi kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Elektriğin ve yeniliğin simgesi

Renault 5 çekici tasarımı, çok yönlülüğü ve yakıt ekonomisiyle bilinen eşsiz bir otomobildi. Satışa sunulduğu dönemde milyonlarca ailenin yaşam tarzına ve gereksinimlerine yanıt verdi. Bu son derece önemli mirası sürdüren Renault 5 E-Tech yüzde 100 Elektrikli, günümüzün toplumsal ve çevresel ihtiyaçlarına yanıt vermek için yeni yüzüyle tekrar kullanıcılarla buluştu.

Elektrikli otomobil kullanmaya teşvik eden sürüş keyfi

Verilen bilgilere göre araç, hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun bir model olarak tasarlandı. 52 kWh’e kadar bataryasıyla 400 km’ye kadar WLTP menzili sağlıyor. Ayrıca 11 kW AC şarj gücü, ve 100 kW’a kadar DC şarj gücü ile gelişmiş bir şarj çözümü de sunuyor. Elektrikli şehir otomobili segmentinde nadir görülen bir özellik olarak 500 kg çekme kapasitesiyle, römork da çekebiliyor.

Motor, batarya ve şarj kombinasyonları

Otomobilin kullanım amacını yansıtan motor ve batarya seçenekleriyle Renault 5 E-Tech yüzde 100 Elektrikli, şehir ve ötesi için tasarlandı. 110 kW güç, 400 km’ye kadar WLTP menzili ve 100 kW’a kadar DC şarj ile çok yönlü bir yapı ortaya koyarken müşterilerin tüm beklentilerine cevap veriyor.

Renault 5 E-Tech yüzde 100 Elektrikli, Renault Grubu ve Renault markasının sürdürülebilirlik taahhütlerini bünyesinde barındırıyor. Çevreye, doğal kaynaklara, iklime, yolcuların ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğine daha saygılı bir ulaşımın önünü açıyor.