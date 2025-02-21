İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenleyeceği ön seçime katılmak üzere başvurusunu yaptı.

Adaylık başvurusunu avukatı aracılığıyla gerçekleştiren İmamoğlu’nun belgeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye teslim edildi.

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayını belirlemek amacıyla düzenleyeceği ön seçim öncesinde başvurular bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yarın ise CHP MYK, başvuruda bulunan aday adaylarını açıklayacak.

Geçtiğimiz hafta, CHP’li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olması için davet etmişti.