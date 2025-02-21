

6 Şubat’ta yapılan 6. Olağan Kongre ile seçilen İnegöl Bursaspor Taraftar Derneği Başkanı Gökhan Yalım ve yönetim kurulu üyeleri, göreve hızlı başladı. Öncelikle İnegöl’deki basın kuruluşlarını ziyaret eden yeni yönetim, yaptıkları sosyal projelerle kamuoyunun takdirini topladı. İnegöl’ün kırsal mahallelerinde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıtan İnegöl Bursaspor Taraftar Derneği yönetimi, sadece bir taraftar derneği olmadıklarını gösterdi.

Akabinde protokol ziyaretlerine başlayan yönetimin ilk durağı İnegöl Muhtarlar Derneği oldu. Dernek başkanı Oktay Garip ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen İnegöl Bursaspor Taraftar Derneği Başkanı Gökhan Yalım ve yönetim kurulu üyeleri, ziyarette fikir alışverişinde bulundu. Başkan Yalım, “Derneğimiz sadece bir taraftar derneği değil. Çok farklı ve özel projeler gerçekleştireceğiz. Ve gerçekleştireceğimiz projelerle STK olarak güçlü ve kararlı şekilde İnegöl'e ve şehrimize katkı yapmaya çalışacağız. İnegöl ve Bursa ayrılmaz bir parçadır ve güçlü bir dayanışmanın her iki tarafa da faydalı olacağı düşünüyoruz.

İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Garip ise, Başkan Yalım ve yönetimine başarılar diledi.

Muhtarlar ayrıca kırsal mahallelerdeki Bursaspor sevdalılarına ulaşılması için İnegöl Bursaspor Taraftar Derneği yönetiminden, derneğin tanıtım broşürünün hazırlanmasını istediler. Talep üzerine, dernek yönetimi sosyal medya ve yazılı olarak bunun hazırlığının yapılacağını ifade etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ