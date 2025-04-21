İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu ile ilgili ihbarlar yapılmış, konuya ilişkin Yüksek Öğrenim Kurulu’nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu’nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu, ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermiş, ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne 2 kez yazı yazılmasının ardından İstanbul Üniversitesi, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının ’yokluk’ ve ’açık hata’ gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurmuştu.

İfadesi alınmayan kişiler dinlenecek

Soruşturma kapsamında diploması iptal edilen ve aralarında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı’nın da bulunduğu 27 kişi ’şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İmamoğlu’nun ise daha önce ifade verdiğinden ifadesi alınmayan kişilerin dinleneceği öğrenildi.