İmamoğlu’nun koltuğunu İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri Aslan'ın devralacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, rüşvet alma, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

İstanbul Valiliği de, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından İBB Meclisi'nin başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar vermişti.

Gelişmelerle birlikte İmamoğlu'nun koltuğunu devralacak ismin kim olacağı merak ediliyordu. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni Başkan Vekili açıklandı.

Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Gürkan Hacır, İmamoğlu'nun görevini devralan ismi açıkladı.

Gürkan Hacır şu ifadeleri kullandı:

İBB Meclisi yarın toplanacak. Bu toplantıda yeni Başkanvekili kim olacak sorusu soruluyordu. Bu soru cevabını buldu. Bu süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'na vekalet edecek isim, İBB Meclis üyesi Nuri Aslan oldu.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vekâlet edecek isim açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP’li meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda “Adayımız Nuri Aslan’dır” dedi.

Zeybek’in az önce ismini açıkladığı Nuri Aslan, yarın yapılacak olan “Başkan Vekili” seçiminde CHP’nin adayı olacak. Aslan aynı zamanda “İBB Başkan Vekilliği” görevini de sürdürüyor.

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mesleki kariyerine özel sektörde başlayan Aslan, çeşitli dönemlerde genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Aslan, 1999-2004 yılları arasında Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ardından pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif roller üstlendi. Bunlar arasında:

2009-2017: Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği

2014-2018: BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı

2014-2021: İSİFED Yönetim Kurulu Üyeliği

2009-2020: KODAV Başkan Vekilliği

2011-2019: Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği gibi görevler yer alıyor.

MECLİS ÜYELİĞİ VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ

2019-2024 döneminde hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İBB Meclis Üyesi olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilen Aslan, 15 Nisan 2024’te İBB Meclisi 1. Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır. Hem siyasi hem de sivil toplum tecrübesiyle öne çıkan Aslan’ın yeni görevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki idari sürecin sürekliliğini sağlamak açısından önem taşıyor.