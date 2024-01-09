Ekvatoral İklim Nedir ve Nerelerde Görülür?

Ekvatora yakın birçok bölge ekvatoral iklim yaşar. Bu bölgeler arasında kısaca Amazon Havzası (Güney Amerika), Kongo Havzası (Afrika), Malezya, Endonezya ve kuzey Avustralya’daki bazı bölgeler bulunur.

Ekvatoral iklime sahip bölgeler, tüm yıl boyunca yüksek sıcaklıklara maruz kalır. Ortalama aylık sıcaklıklar yaklaşık 26 – 28 santigrat derecedir. Yıllık sıcaklık aralığı (en sıcak ve en soğuk ayların ortalama sıcaklığı arasındaki fark) ise oldukça küçüktür. Yıllık sıcaklık aralığı 3 santigrat dereceye kadar düşebilir. Günlük veya günlük sıcaklık aralığı (gün içindeki en yüksek sıcaklık ile gece en düşük sıcaklık arasındaki fark) genellikle daha fazladır. Nem oranı genellikle çok yüksektir. Bu iklim bölgelerinin evleri de aşırı yağışa uygun şekilde dizayn edilmiştir.

Ekvatoral iklimin en karakteristik özelliklerinden biri de yüksek yağış grafiğidir. Resmi kayıtlara göre bu bölgeler genellikle yılda 2000 mm veya daha fazla yağış alır. Yağışlar yılın büyük bölümünde yüksek seviyelerde olur. Bölgedeki konverjans alanlarından birçok ekvator bölgesi etkilenmektedir. Konverjans, bu bölgelerin üzerinden geçerken şiddetli yağış ve gök gürültülü fırtınalar getirir. Bazı bölgelerde, kasırgalar ​her yıl iki dönem çok şiddetli yağışlara neden olur. Aşağıdaki iklim grafiği, ekvatoral iklimi yaşayan bir bölgenin yağış ve sıcaklık modelini göstermektedir.

Ekvatoral İklim Bölgelerinde Bitki Örtüsü ve Toprak

Bitki Örtüsü

Vikipedi‘ye göre ekvator bölgelerinde, yıl boyunca yüksek sıcaklıklar ve bol yağış, tüm yıl boyunca bitki büyümesini destekler. Bu alanlar genellikle ekvatoral yağmur ormanlarına sahiptir. Bu ormanlar diğer ormanlara göre birçok farklar barındırır, çok yoğun bitki örtüsüne sahiptir ve nispeten küçük bir yağmur ormanı alanında büyüyen birçok farklı ağaç türü ve diğer bitkiler bulunabilir. Bir yağmur ormanında, diğer bitki topluluğu türlerine göre daha fazla bitki türü bulunabilir. 7 kilometre karelik bir yağmur ormanı, 750 kadar ağaç türü ve 1.500 tür çiçekli bitki içerebilir. Yağmur ormanları, Dünya yüzeyinin yalnızca yüzde 6’sını kaplar. Bununla birlikte, dünyadaki bilinen hayvan türlerinin yaklaşık yarısını içerirler ve dünyadaki oksijenin yaklaşık %40’ını sağlarlar.

Bir yağmur ormanında birkaç kat bitki örtüsü vardır. En üst katman, en uzun ağaçların taçlarından oluşur. Bu ağaçlar yeni ortaya çıkan olarak bilinir. Yağmur ormanlarındaki çoğu ağaçtan çok daha uzundurlar ve taçları doğrudan güneş ışığına maruz kalır. Kapok gibi bazı ağaçlar 61 metreden daha yükseğe ulaşabilir.

Bir sonraki katman kanopi olarak bilinir. Bu katmandaki ağaçların taçları yaklaşık 20 metre ila 40 metre yüksekliğindedir. Bu katmandaki ağaçların taçları, orman zemini için neredeyse kırılmamış bir örtü oluşturacak şekilde birbirine sıkıca sarılmıştır. Yağmur ormanlarının bir bölümüne yukarıdan bakacak olursanız, yeri göremezsiniz. Kanopinin sağladığı örtü sayesinde yağmur ormanlarının alt katmanlarına çok az güneş ışığı ulaşır.

Kanopinin altında, alt kat olarak bilinen başka bir katman var. Bu katmandaki ağaçlar sadece birkaç metre yüksekliğindedir. Burada, olgunlaştıklarında yaklaşık 15 metreye kadar büyüyen ağaçlar ve sonunda gölgeliklere ulaşmak için büyüyecek olan genç fidanlar bulunur. Burada güneş ışığı sınırlıdır.

Yeraltı ve orman tabanı arasında çalı tabakası bulunur. Eğrelti otları ve küçük çalılar gibi küçük bitkilerden oluşur. Güneş ışığının yalnızca %1 veya %2’si bu katmana ulaşır. Bu nedenle, zeminde çok az bitki gelişebilir. Burada yetişen az sayıdaki bitki, düşük ışık koşullarına dayanabilmek zorundadır. Yağmur ormanlarında yürümek kolaydır çünkü zemin seviyesine yakın alan nispeten bitki örtüsünden yoksundur.

Toprak Yapısı

Ekvatoral iklim ülkelerinin yağmur ormanlarında, orman tabanında bir tabaka yaprak çöpü bulunabilir. Nem, yüksek sıcaklıklar ve birçok ayrıştırıcı nedeniyle bu yapraklar ve diğer organik maddeler çok hızlı bozulur. Besinleri, bitki kökleri tarafından alındıkları toprağa geri verilir. Bu sayede yağmur ormanlarında besinler hızlı ve verimli bir şekilde geri dönüştürülür.

Birçok tropikal bölgede, kimyasal ayrışma kırmızımsı killi bir toprak oluşmasına sebep olur. Toprağın kendisi çok verimli değildir ve bununla birlikte, bir yağmur ormanında, ayrıştırıcılar yardımıyla hızla parçalanan ve üst toprağa karışan yapraklar, hayvan dışkısı ve çeşitli organik madde kaynakları vardır. Bu süreç sayesinde yağmur ormanlarındaki toprak, yoğun bitki örtüsünü destekleyebilmektedir. Bununla birlikte, bitki örtüsü kaldırıldıktan sonra toprak hızla verimini kaybeder.

Yağmur Ormanlarındaki Koşullara Ayak Uyduran Bitkiler

Yağmur ormanlarının ağaçları ekvator bölgelerindeki yüksek sıcaklıklara ve şiddetli yağışlara uyum sağlamıştır. Yapraklar, onları yoğun güneş ışığından korumak için genellikle koyu yeşil ve kalındır. Genellikle yağmur suyunun hızlı bir şekilde akmasını sağlayan damlama uçları adı verilen sivri uçları vardır. Yağmur ormanı ağaçlarının nem kaybını önlemek için kalın kabuğa ihtiyacı yoktur. Bu nedenle kabukları genellikle ince ve pürüzsüzdür.

Ağaçların çoğu uzun boyludur ve nispeten düz bir gövdeye sahiptir. Dallar ve yapraklar, aldıkları güneş ışığı miktarını en üst düzeye çıkarmak için ağacın en tepesinde yoğunlaşmıştır. Yaprakların gövdenin alt kısımlarına yerleştirilmesi, onlara çok az güneş ışığı ulaşacağından çok yararlı olmayacaktır.

Büyük boylarını desteklemek için, birçok ağacın zeminin üzerinde ve her tarafta gövde boyunca uzanan payanda kökleri (tahta payandalar da denir) vardır. Aşağıdaki fotoğrafta bir ağacın payanda kökleri görülmektedir.

Ağaçların yanı sıra, yağmur ormanlarında birçok başka bitki yaşamı türü bulunur. Bir yağmur ormanındaki hayata da adapte oldular. Yağmur ormanlarının alt katmanlarında bulunan bazı bitkiler, kendilerine ulaşan küçük güneş ışığından verimli bir şekilde yararlanmak için çok büyük yapraklara sahiptir.

“Epifit bitki” olarak bilinen bazı bitkiler ağaçlarda büyür (kökleri toprakta değildir). Ağaçlara zarar vermezler ve besinlerini onlardan almazlar. Ağaçları yalnızca fiziksel destek için kullanırlar.

Parazit olan başka bitkiler de var. Diğer bitkilerde büyürler ve besinlerini onlardan alırlar ve onlara zarar verirler.

En ilginç olan bitkilerden biri ise boğucu bitkiler. Bir ev sahibi ağaçta büyüyerek hayatlarına başlarlar. Sonra ağacın gövdesinden toprağa doğru uzun kökler çıkarırlar. Bu kökler büyür ve konak ağacın gövdesini çevrelemeye başlar. Sonunda ev sahibi ağaç ölecek ve yerine bu ağaç geçecektir.