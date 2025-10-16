Her yıl kutlanan Küresel El Yıkama Günü kapsamında Özel Tunçsiper Okulları’nda ilkokul öğrencilerine el hijyeninin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken anlamlı bir seminer veren Doruk Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, el temizliğinin hastalıkların önlenmesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

El yıkamada 20 saniye kuralı

Uzm. Dr. Karaçay, "Özellikle yemeklerden önce, tuvaletten sonra ve dışarıdan eve gelindiğinde ellerin sabunla en az 20 saniye yıkanması büyük önem taşıyor. Ellerimiz gün boyunca birçok yüzeye temas ediyor ve gözle görülmeyen mikroplar bu temaslar sırasında kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle sadece su ile değil, sabunla detaylı şekilde yıkamak, hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını korumada en etkili yöntemlerden biri" dedi.

Uzm. Dr. Meltem Öner Karaçay’ın, öğrencilere pratik el yıkama tekniklerini de uygulamalı olarak gösterdiği etkinlik boyunca öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Etkinliğin sonunda, miniklerin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleşen bu faydalı sunum için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay’a okul yönetimi tarafından teşekkür edilerek bir hediye takdim edildi.