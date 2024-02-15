HAZIRLANIŞI: Kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine ince bulguru döküyoruz. Soğanı rendeliyoruz. Reyhanı ve maydanozu ince ince doğruyoruz ve ilave ediyoruz. Tuz, karabiber ve toz kırmızı biber koyuyoruz. İyice yoğuruyoruz. Su koyarak harcımızı yumuşatıyoruz. Köfte harcını yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Elimizi suya batırıyoruz ve tekerlek gibi köfteler hazırlıyoruz, ortasına parmağımızla hafif bastırıp çukurlaştırıyoruz. Derin bir tencereye sıvıyağ ve tereyağı koyuyoruz. Salçaları ilave edip kavuruyoruz. Sıcak suyla kıvamını açıyoruz. Sosumuz kaynayınca köfteleri içine atıyoruz ve pişiriyoruz. ELAZIĞ KÖFTESİ 500 gr. kıyma 2 su b. ince bulgur 1 soğan 1 çorba k. biber salçası 1 çorba k. domates salçası 1 tutam reyhan 1 tutam maydanoz tuz karabiber toz kırmızı biber sıvıyağ 2 çorba k. tereyağı su

Kaynak: Haber merkezi