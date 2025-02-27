Emeklilerin büyük umutlar bağladığı 2025 maaş zammı, bir kez daha beklentilerin gerisinde kaldı. Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılırken, Bağkur ve SSK emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. Yapılan yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

Emekli maaşına beklenen zam yapılmazken, gözler emekli promosyonuna çevrildi. Mart ayında SGK ile bankalar arasında maaş promosyonu için pazarlıkların yapılacağı belirtilmişti. Pazarlık masası öncesinde bankaların sunduğu son teklifler de netleşti.

EN YÜKSEK MAAŞ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Şubat ayının sonuna yaklaşırken, bankaların son teklifleri de duyuruldu. En yüksek maaş promosyonunu sunan banka, ek ödemelerle birlikte 25 bin TL'yi ödeyen ING Bank oldu.

ING Bank'ın maaş promosyonu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz."

TEB'DEN PROMOSYONA EK, OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VEREN EMEKLELERE 9 BİN TL ÖDEME!

TEB tarafından yapılan açıklamada ise "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

9 bin liralık ek ödeme almak isteyen kişilerin elektrik ve doğalgaz faturası ödemeleri için otomatik ödeme talimatı vermeleri ve maaşlarını bu bankadan almaya devam ettikleri sürece faturalarını ödemeye devam etmeleri yeterli olacak. Yani maaş promosyon sözleşmesinin imzalayan emekliler otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 9 bin TL ek ödeme alacaklar.