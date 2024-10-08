Ayrıca, dar gelirli hanelere verilen enerji desteğinin devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, bu desteğin özellikle yüksek enerji tüketen haneler için daha sınırlı olacağını ifade etti. Mevcut desteklerin ise 2025 yılında yeniden düzenleneceği bilgisini paylaştı.

Yeni destek modeline dair ayrıntılara da değinen Bakan Bayraktar, 2025 yılında yürürlüğe girecek bu düzenlemeyle, elektrik tüketimi fazla olanların daha az destek alacağını söyledi. Bununla birlikte, İran'daki enerji tesislerine yönelik olası saldırılarla ilgili sorulara da yanıt veren Bayraktar, doğalgaz hatlarına yönelik bir saldırı durumunda arz güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu. İsrail'e uçak yakıtı gönderildiği yönündeki iddiaları ise net bir şekilde reddetti.