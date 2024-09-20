Elektrikli araçların ithalatında tüketici güvenliğini ve satış sonrası hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan düzenleme, ithalatçıların 7 bölgede en az 20 servis istasyonu kurmasını, araç üreticisinin ülkede yetkili bir temsilcisinin bulunmasını, her marka için bir çağrı merkezi oluşturulmasını ve Türk Standardları Enstitüsü'nden (TSE) belgelendirme almasını zorunlu kılıyor. Bu düzenlemenin kapsamı, artık eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilen araçları da içerecek şekilde genişletildi.

Yapılan bu değişiklikle Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ “İthalat:2024/22” kapsamı, elektrikli binek araçlara ilave olarak tip onayına tabi binek otomobillerin haricen şarj edilebilir hibrit olanlarının ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit olanlarının da Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayanlarının ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranacak.

Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için Tebliğ hükümlerinde 30 günlük geçiş süresi tanındı. Ticaret Bakanlığının piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içerisinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarını etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceği belirtildi.