Elektrikli araçların şarj istasyonu tarafında ciddi yatırım hareketliliği yaşanıyor. Elektrikli araç pazarında Türkiye 3 yıl önce 10 binlerde olan rakamı 100 binlere taşıdı. 2024 sonu itibariyle pazar büyüklüğünün 170-200 bin aralığına yerleşmesi bekleniyor.

Büyümesini sürdüren elektrikli araç pazarında Türkiye 3 yıl önce 10 binlerde olan rakamı 100 binlere taşıdı. 2024 sonu itibariyle pazar büyüklüğünün 170-200 bin aralığına yerleşmesi bekleniyor. Yerli otomobil TOGG’la birlikte teşvikte yeni kapı aralanan Çinli oyuncuların iddialı hedefler koyduğu pazarın 5 yıl içinde 1.3-1.5 milyonluk adetlere gelmesi öngörülüyor.

Tüm bu gelişmeler elektrikli araçların şarj istasyonu tarafında da ciddi hareketliliğe yol açmış durumda. Akcan Holding Bas¸kan Vekili O¨zcan Akcan, ülke genelinde ulaştıkları 142 istasyonla önemli bir konumda olduklarını belirterek, “Şu anda 142 istasyonumuz var. Yıl sonu 300 adet olacağız. Türkiye’de 180 lisans içerisinde tüm ağının hepsi 180 kw. olan tek şirketiz. Bu sistemin oldukça hızlı şarj süresi var. Diğer firmalar AC cihaz da kullanıyor. O zaman 5-6 saat beklenebiliyor” dedi.

5 büyükten 1’i olacak EPDK’dan 1 numaralı lisansı alarak işe başladıklarını hatırlatan Özcan Akcan, “Şu anda 180 civarı lisans alan firma var. Akaryakıtta da bu rakamlarda lisans vardı. Bugün 34’e düştü. Elektrik de bu yolu takip edecek. Önümüzdeki dönemlerde sektörde konsolidasyon yaşanacak. Burada da 30-35’lere kadar düşülebilir. En Yakıt olarak bu maratonda ilk 5 içerisinde olmak istiyoruz. Şu an ilk 10’dayız” diye konuştu.

Özcan ayrıca, “İlk 10 içinde olmak için yatırım şart. Sadece cihaz yatırımları değil. Arkadaki trafolar için de yatırım gerekiyor. Bunun için cihaz başına 30 bin euro’luk bedeller var. Trafoyla beraber 65 bin euro’yu buluyor. Yaptığımız hesaplara göre toplamda 50 milyon euro civarı yatırım yapan lisanslı firmalar, ilk 5 içinde ayakta kalacaklar” ifadelerini kullandı.

THY ile mil anlaşması

“Şirket olarak ilk 10’daki yerimizi sağlamlaştırmak için ilk etapta 30 milyon euro’luk yatırım yapmak gerekiyor” diyen Özcan, şöyle devam etti: “İlk 5’te olacak firmanın en az 800 cihazı olması lazım. Hepsi DC olmalı. İkinci 5 için de 450 civarı cihaz olmalı. İlk 10’daki yerimizi koruyacağız. Uzun vadede ise ilk 5’te olmak istiyoruz. Vereceğimiz hizmetler de öne çıkacak. 35 yıllık akaryakıt tecrübemizden dolayı 60 bin aracı yönetiyoruz. Beklentileri biliyoruz. Bu yıl THY ile Miles&Miles program ortağı olduk. Classic ve Classic Plus iseniz 1 mil, Elit ve Elit Plus üyesiyseniz 1.5 mil kazanıyorsunuz. Bunun için Mobil En Yakıt uygulamasında TK numaranızı işlemeniz yeterli.”

Özcan Akcan, "Elektrikli araç herkes için yeni ve heyecanlı bir süreç. Bizim uygulamamız üzerinde 7/24 canlı destek ekibimiz var. Hemen size yardımcı oluyor. Bütün noktalarda çekici hizmeti verebilecek bir ağa sahibiz" dedi. Akcan, elektrikli araçların sadece tasarruf değil çevrecilik, karbon ayak izi, sıfır salınıma olan etkisiyle de tercih sebebi olduğunu anlatarak, “Global şirketlere hedefler veriliyor. Karbon ayak izi takip ediliyor artık. Ticari şirketler de bunu sorgular oldular. Araç başı karbon atık izi belli. Şirketler artık karbon ayak izini indirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.