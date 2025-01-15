İnegöl'de yaşayan ailenin kızı Elif'e Serabrel palsi tanısı konuldu. Yürüyemeyen Elif, annesinin yoğun uğraşı sonucu hareket etmeye başladı.

Anne; "Lütfen kızım sesini Cumhur başkanımıza ve sağlık bakanlığına duyurmama yardımcı olun seanslar sınırlı olduğu için tedavi bitiyor 5 yıldır mücadele ediyorum tedavisi için ben kendim Parkinson hastasıyım kızımın ben elden ayaktan düşmeden ayağa kaldırmak istiyorum. Benim kızım 4 yaşında iken Dr oturamaz yürüyemez konuşamaz dedi fakat biz başardık."

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