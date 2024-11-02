Şişli’de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçi’nin cinayet zanlısı M.Ö, emniyette ki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Şişli’de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi’nin ölümüne neden olan cinayet zanlısı M.Ö., olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmış, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen M.Ö.,’nün emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.